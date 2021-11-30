疫苗氣泡擬至所有食肆　學者批一味谷針或違基本自由

有傳為推高新冠疫苗接種率，港府正研究擴大「疫苗氣泡」至所有食肆及表列場所的可行性，即考慮要求食肆、健身室、戲院等顧客最少要打1針，被批評沒有尊重市民意願。中大生命倫理學中心總監區結成表示，任何防疫政策應該增加公眾討論，以更好掌握民情，當中不涉倫理，而是尊重問題。他認為政府推出新政策要小心考慮有否剝削市民的「基本自由」，但「基本自由」沒有客觀定義，舉例有報道引述政府消息人士指，「日後長者見孫仔就要打針」，未必符合人情。區又表示，香港及西方國家的疫情有別，疫苗接種政策不能直接比較。

另外，Omicron變種病毒肆虐全球，惟港府仍以「半桶水」的邊境防疫政策應對，仍容許來自高風險地區的香港居民抵港。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在電台節目表示，本港外防輸入政策仍有調整空間，包括研究如何避免檢疫酒店內的交叉傳播，及如何杜絕「走漏」豁免檢疫人士。

曾指出，港府應該針對豁免人士、尤其機組人員加強措施，建議機組人員應接種2劑、甚至第3劑疫苗，並採取閉環式管理。他估計Omicron變異病毒株發展比Delta更快，有機會取代Delta成為主要病毒株。對於政府或研究將「疫苗氣泡」擴展至所有食肆，他認為有關措施是大勢所趨，疫苗接種率高對整體社會有好處，但同意政策配套上亦要關顧無法打針的市民。