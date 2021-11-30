這個冬天不太冷　天文台：冬季12°C以下約佔14天

踏入冬季，市民均會出動厚褸禦寒，到底今個冬季又會有幾凍？天文台昨(29日)發布冬季季度預報，指在12月至明年2月期間，會出現1次短暫的拉尼娜情況，或為香港帶來偏冷天氣，惟受到全球暖化和本地城市化的影響，香港冬季氣溫有明顯的長期上升趨勢，抵銷部分拉尼娜影響。天文台預料，今年冬季出現氣溫在攝氏12度或以下約有14天。

去年冬季最低錄得攝氏7.7度，未知今年能否打破；但一股清勁至強風程度的東北季候風正影響華南沿岸地區，本周四(12月2日)早上相當清涼，最低只有攝氏13度。

天文台指出，過去個多月赤道太平洋中部及東部水溫繼續下降，今年10月該區水溫低於正常，綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料赤道太平洋中部及東部會在2021/22年冬季維持偏冷，並可能發展成1次短暫的拉尼娜事件。

統計分析顯示，當拉尼娜發生在冬季，香港氣溫一般會較在「ENSO中性」狀態，即沒有厄爾尼諾或拉尼娜現象時低，但受到全球暖化和本地城市化的影響，香港冬季氣溫有明顯的長期上升趨勢，抵銷部分拉尼娜的影響。綜合各方因素，包括世界各地氣候模式的預測，預料香港今個冬季氣溫正常至偏高。

雖然預計香港今年冬季平均氣溫正常至偏高，但天文台提醒，日與日之間的天氣和氣溫變化依然可以很大，間中會出現寒冷天氣，預料今年冬季的寒冷天氣，即氣溫在攝氏12度或以下日數，與去年冬季14日相若。另外，天文台預計拉尼娜對香港冬季降雨無顯著影響，大部分氣候模式預測今個冬季華南地區雨量正常至偏少。