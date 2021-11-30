沉降超標停工2個月　啟德隧道大樓今起復工

中九龍幹線項目在進行啟德通風大樓及行政大樓地基工程期間，鄰近啟德隧道行政大樓旁的輔助道路監測點，曾於今年9月30日錄得超逾預設停工指標的沉降，須即時停止相關地基工程和進行整體及全面性評估，有關工程於昨日(29日)獲准復工，今日(30日)正式復常。路政署指，已確認復工不會對附近設施的結構安全構成不良影響。

​政府發言人今表示，負責工程項目的承建商已於事後向路政署提交事件報告，承建商亦已修復有關輔助道路和完成附近的地質加固工程，並提出復工要求。

路政署和獨立檢測顧問已再次視察，和確認現時啟德隧道行政大樓旁的輔助道路和附近構築物及公用設施結構安全。建築署亦已視察和確認啟德隧道行政大樓的結構安全。就工程復工事宜，路政署確認復工不會對有關設施的結構安全構成不良影響，且承建商有嚴謹的監測措施繼續確保有關設施的結構和運作安全。

路政署經考慮上述意見後，於昨日接納有關復工要求，早前已暫停的相關地基工程亦於今日復工。因應鄰近啟德隧道行政大樓旁的輔助道路的情況，路政署在批准有關復工時已施加額外條件，要求進行餘下工程時必須採取一系列措施，包括嚴格遵循優化的施工工序進行地基工程等，以加強地盤監督及工程安全。有關輔助道路的修復工作已經完成，其預設停工的沉降指標將維持不變。