政府今起招聘公務員學院院長　月薪最高達27.3萬元

政府早前表示會於下月中前成立公務員學院，以加強公務員隊伍對國家事務和香港特區憲制秩序的認識。公務員事務局宣布，將由今日(30日)起展開招聘公務員學院院長的工作，申請人需要最少15年相關的行政、管理或專業經驗，並須全面和準確掌握《憲法》、《基本法》和《港區國安法》，及充分理解國家的發展。

職位申請日期由今日開始，截止日期為12月13日。相關招聘廣告已上載至政府網頁及在報章刊登，而政府網頁上的招聘廣告已詳細列出入職條件。政府亦已發出內部職位空缺通告，邀請屬實任首長級薪級表第3點或以上、或屬同等職級，並符合入職條件的在職公務員，申請該職位。由於公務員學院院長一職是單一職級職系，屬於首長級薪級第6點的職位，月薪港幣265,150元至273,000元，獲取錄的申請人不論目前為在職公務員或外界人士，均將按公務員合約條款聘任。

政府要求院長申請人除了具備大學或以上學歷，和最少15年相關的行政、管理、專業經驗外，還須具備敏銳觸覺，能洞悉公務員的挑戰、發展需要和機遇，並須全面和準確掌握《憲法》、《基本法》和《港區國安法》，充分理解國家的發展。

公務員事務局發言人表示，希望可以在明年上半年委任合適的人選擔任院長，以便學院盡早落實各項措施和計劃，加強、擴闊和深化公務員培訓，並為學院進一步規劃和發展訂下方向。由於公務員學院將於下月成立，院長人選到任之前，院長一職會由公務員事務局常任秘書長暫時兼任。