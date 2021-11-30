倒車撞翻交警鐵騎　23歲司機落網

警方早前在九龍灣截查一名違反交通規例的司機時，司機突然加速並撞倒警員電單車逃走。警方高度重視案件，經深入調查，於昨日(29日)拘捕涉案男司機。

事發於本月14日晚上11時許，一名交通警駕駛電單車巡經啓祥道時，發現一輛違例私家車，並示意司機停車，惟詎料對方不予理會，並撞跌交警電單車後逃去。秀茂坪警區重案組接手調查案件，展開兩周的調查後，鎖定一名本地男子的身份，相信為案中的司機。

昨晨警方於沙田碩門邨拘捕一名姓黃(23歲)男子，並在涉事車輛內檢獲小量懷疑可卡因。黃涉嫌「危險駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「未有按警方指示停車」、「意外後沒有報告」、「駕駛時使用流動電話」、「販毒」及「刑事毀壞」被捕。據悉，男子在警誡下，除了「販毒」一罪外，已承認所有控罪，被捕男子現正被扣留調查。

秀茂坪警區重案組主管女督察譚樂恩表示，涉案男子駕駛時使用手機，交通警要求對方停車時不作理會，並倒車撞向警方電單車，造成電單車損毀，可幸事件中無人受傷。

秀茂坪警區助理指揮官（刑事）署理警司馬怜昊指，涉事司機目無法紀，公然違法，包括無牌駕駛，撞跌警方車輛後加速逃去，警方予以嚴厲譴責，涉事司機行為不但嚴重影響其他駕駛人士安全，亦對前線警務人員安全構成威脅。

早前拘捕的一名姓陳(37歲)男車主，則涉嫌沒有向警務人員提供詳情被捕。他已獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到。