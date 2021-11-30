華與亞非法協簽協定　在港設區域仲裁中心

中國常駐聯合國代表團周一（29日）公布，中國常駐聯合國代表張軍本月10日代表中國政府，與亞洲-非洲法律協商組織（簡稱亞非法協）秘書長、坦桑尼亞常駐聯合國代表加斯頓，在美國紐約簽署協定，同意在香港設立區域仲裁中心。

張軍與加斯頓簽署《中華人民共和國政府和亞非法協關於在中華人民共和國香港特別行政區設立區域仲裁中心的協定》，協定於簽署當日起生效。該仲裁中心主要致力於促進亞太區域內的國際商事仲裁，與現有仲裁機構開展合作，並協助執行相關裁決。張軍指此協定有重要意義，有利擴大亞非法協的影響，推動區域合作，助香港打造亞太地區國際法律及爭議解決中心，促進發展。

加斯頓則表示，此協定是雙方又一合作典範，在香港設立區域仲裁中心將為亞非法協的發展注入新動力，期待與中方就此開展進一步溝通與合作。亞非法協是根據萬隆會議精神於1956年成立的政府間國際組織，旨在促進亞非國家就國際法問題開展交流協商，在國際法發展中反映自身訴求。該組織有47個成員國和2個常任觀察員國，是唯一橫跨亞非的國際法合作平台。