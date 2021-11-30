1961年出生人士明起可申請樂悠咭　至今收逾40萬人申請

港府今日(30日)公布，1961年出生的合資格人士可於明日(12月1日)起透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，申請專為長者及合資格殘疾人士「2元乘車優惠」而設的個人八達通卡「樂悠咭」。每人只可持有一張「樂悠咭」，政府會資助市民首次申請的20港元申請費用，申請人毋須支付任何申請費用。

港府表示，60至64歲的合資格人士必須持有「樂悠咭」，才可於明年2月27日起享用2元乘車優惠。八達通卡有限公司至今共收到約404,400份申請，估計佔1957至1960年出生人口約84%。政府呼籲61至64歲逾期尚未申請「樂悠咭」的合資格人士盡快遞交申請。

港府提醒市民，若以郵寄方式申請「樂悠咭」，必須在今年12月31日前遞交申請，否則不會在明年2月27日前收到「樂悠咭」，屆時將未能享用2元乘車優惠。八達通卡有限公司已就資料不詳或證明文件不齊的申請向申請人發出手機短訊及信件，要求補交資料。此外，八達通卡有限公司已由8月中旬起陸續寄出「樂悠咭」，並以手機短訊形式通知申請人留意收取。

現時65歲或以上的受惠人士，可繼續使用現有不記名長者八達通卡或個人八達通卡享2元乘車，政府將於明年第一季公布他們申請「樂悠咭」的安排。另外，現時持有有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的合資格殘疾人士可繼續享用2元乘車，毋須申請「樂悠咭」。