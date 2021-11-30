教育局公布《價值觀教育課程架構 》　加強中小學生守法意識

教育局今日(30日)向全港中小學發出通函，公布課程發展議會轄下價值觀教育常務委員會編訂的《價值觀教育課程架構》，而課程架構的主要編訂重點包括：國民身份認同、加強守法意識、認識《憲法》、《基本法》、理性處理媒體及資訊、生命教育、性教育及禁毒教育等。

教育局發言人表示，編訂《價值觀教育課程架構》(試行版)，為學校於課堂內外規劃價值觀教育提供建議和示例，幫助學生從小建立正確的價值觀、態度和行為。課程架構從小一至中六貫通中小學四個學習階段，提供一個全面、有系統並具備持續性的課程架構，臚列他們於個人、家庭、社會、國家和世界等範疇在態度和行為方面的學習期望；並以中華文化作為價值觀教育的主幹，貫通各學科/課程範疇，為學校提供一個整全和有系統的課程架構，推動價值觀教育。

課程架構的編訂重點有不少涉及國家觀念，如提倡九種首要價值觀和態度(即堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、承擔精神、誠信、關愛、守法和同理心)，加入「勤勞」作為首要培育的價值觀和態度，以培養學生勤奮和樂於勞動的美德，成為有生活自理能力、勤奮向上、有責任感及堅毅精神等質素的新一代，對家庭、社會和國家作出貢獻。