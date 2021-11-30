海關檢8款不安全染髮劑　細菌菌落總數超標最多38倍

香港海關早前接獲舉報，指市面上疑有不安全染髮劑出售，關員隨即進行調查，從中環一間零售商試購8款染髮劑作安全測試，結果發現讓該些染髮劑細菌菌落總數超出標準上限，有7款所含的霉菌和酵母菌總數亦超標。海關遂從一批發商檢走8款共1,688件不安全染髮劑，並提醒市民使用該類產品時，若長時間接觸皮膚或用於受損傷的頭皮上，或有引致皮膚過敏和發炎的風險。

海關指根據相關化妝品安全技術規範，該8款染髮劑的細菌菌落總數超出標準上限約0.5倍至38倍，而霉菌和酵母菌總數則只有1款符合相關標準，其餘7款則超出標準上限約1倍至45倍，不符合《消費品安全條例》的一般安全規定。

人員其後採取行動，從一間位於九龍灣的批發商，檢獲該8款共1,688件懷疑不安全染髮劑。除搜查涉案零售商和批發商外，人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該8款產品出售。有關案件仍在調查中。

市民購買及使用染髮劑時，海關建議應詳細閲讀產品的安全使用說明；切勿將產品用於受損傷的頭皮上；切勿讓產品濺及眼睛；若出現皮膚過敏或不適，應立刻用水沖洗；若徵狀持續或加劇，應盡快求醫。