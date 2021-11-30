查問簽公僕效忠聲明必要性遭強制退休　稅務局前職員不服申司法覆核

政府早前要求全體公務員聲明效忠香港特區，一名在稅務局工作超過25年的「公僕」，向當局查問簽署聲明的必要，以及如何界定違反聲明內容，結果被着令提早退休，即使他最後按指示簽署，仍然無補於事。該「公僕」不服當局決定，昨（29日）入稟高院申請許可進行司法覆核，指局方的決定不合理，要求推翻。

本案申請人是王秋明，答辯人是公務員事務局局長。申請人在入稟狀中指，自己自1996年6月開始在稅務局任職，至今年10月被強制退休，離職前擔任助理稅務主任。

入稟狀指，政府在今年1月，要求所有公務員須聲明擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對香港特區政府負責。今年1月，稅務局要求他簽署聲明，他在2月25日向稅務局詢問2條問題，包括簽署聲明的必要性及如何界定違反聲明。

入稟狀續指，他在8月6日收到回覆，稱諮詢過公務員敍用委員會，個案會轉介至答辯人，以考慮是否根據《公務人員（管理）命令》第12條着令他提早退休。8月12日原告進一步回應，同時亦呈交了簽署好的聲明。至同月30日，答辯人去信給他，以公眾利益為由，着令他退休。申請人指，答辯人沒有理由不接納他所簽署的聲明，也沒有充分解釋著令他退休的原因，程序上有不當之處。

案件編號：HCAL1626/2021