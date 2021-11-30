車cam直擊：七人車界限街連cut四線　六旬司機涉危駕被捕

近日互聯網流傳一段「車cam」片段，一輛七人車沿旺角限界街往九龍城方向行駛，至界限街遊樂場對開時，七人車由最右邊行車線，連切4條線至最左邊的行車線，期間先後違規切兩條實線及一條雙白線。其他車輛司機見狀收慢閃避，幸未有釀成意外。有網民留言斥：「馬路炸彈，危及他人」、「睇來要立刻釘牌，連cut4線，太誇張！」

警方留意相關片段後，主動作出深入調查。西九龍總區交通部調查及支援組署理總督察劉家裕表示，事發於上周六(27日)下午約3時許，一輛白色七人車於旺角界限街行駛期間，未有按照路面標記，橫越2條附有虛線的連續白線(俗稱「單白線」)，再橫越1條連續的雙白線，繼而左轉入大坑東道，期間險象環生，導致其他行駛中的車輛緊急煞車及響號作出警示。警方指出涉案司機的危險駕駛行為，有機會令其他道路使用者造成受傷風險，並且對財產造成嚴重損害。

警方主動作出深入調查並迅速採取拘捕行動，於昨日（29日）以涉嫌「危險駕駛」罪名拘捕一名61歲本地男子，他為涉案私家車車主及司機，他現正獲准保釋候查。涉案車輛現正被扣留於九龍灣汽車扣留中心，等待進一步檢驗。據悉，涉案司機當時正駕車前往屯門，警方仍就案件展開調查。