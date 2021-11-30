港康碼料本周四面世　科技界指安心出行更新後具備上載紀錄功能

港府密鑼緊鼓籌備與內地通關工作，創新及科技局早前指會在本周內詳細介紹，日後用以銜接內地、澳門的香港健康碼系統，有傳港康碼將在本周四(12月2日)推出。有資訊科技界估計，「安心出行」將在數日推出更新版，屆時可讓市民自行把出行紀錄上載至港康碼。

各國殺出新變種病毒Omicron，令中港通關再現暗湧，惟港府打算如期推出港康碼。消息指，登記港康碼需要填寫真實姓名、香港身份證及回鄉證號碼、住址證明、48小時核酸檢測結果，如要通關亦需要提供疫苗接種紀錄，以及由「安心出行」上載出行紀錄。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑料，「安心出行」將在數日內更新，屆時會出現新功能，讓市民可直接把出行紀錄上載至港康碼的網頁，不需要通關的市民，可選擇不更新「安心出行」。

方指出，程式會根據市民提供的資料發出相應的港康碼QR code，預料會以類似回港易現時做法，以顏色分類，如市民的檢測報告過期、強檢人士、來自高風險地區人士則會被發「紅碼」，即未能符合條件過境，綠色代表可以符合條件過境。方料港康碼初期會以網站形式呈現，而非獨立的應用程式，強調沒有追蹤功能，但如日後改以使用應用程式，則或備其功能。

按一般情況，市民最少需在酒店進行至少14天的強制檢疫，如現時通關不用檢疫，或至少需備有14天的出行紀錄才可過境。對於港府在下月9日起強制市民使用「安心出行」出入食肆、戲院等地方，是否代表要在新措施實施後14日才最快可通關，即延至12月下旬；方料如有市民一向亦有使用「安心出行」的習慣，便已存有紀錄，料通關日子不會特別取決於此。

創新及科技局局長薛永恒在上周四表示，香港健康碼系統開發工作已完成，目前正進行線上最後測試。他預期港康碼12月初推出，供市民下載和熟習使用。