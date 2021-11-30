9201過渡房屋2023年峻工　公屋聯會籲再增建　紓基層住屋需求

公屋輪候時間愈來愈長，運輸及房屋局早前稱已覓得足夠土地提供原先承諾目標的15,000個單位，預計將於2023年興建完成。有團體今日(30日)指，過渡性房屋至2023年年中才達到供應量高峰期，屆時將有近萬過渡性房屋供應，認為政府可考慮增加1萬個過渡性房屋，紓緩基層住屋需求。

根據公屋聯會資料，今年第4季將有97個過渡性房屋單位峻工，至於2022年共有約4,890個過渡性房屋單位峻工，至於2023年則達到近年高峰，有9,201個過渡性房屋單位峻工。

公屋聯會總幹事招國偉指，理解政府覓地及興建過渡性房屋需時，認爲2023年共有約9,200個過渡屋單位供應，進度尚算理想。他以首個組合社會房屋「南昌220」為例，指其租約期只有2年，並將於明年8月屆滿，屆時原有租戶若仍未能上樓，只能蝸居劏房，情況不理想，故建議政府將過渡性房屋單位增加至30,000個，同時安置即將於過渡屋屆滿的租戶。

談及酒店過渡性房屋項目，他指社會上有需求，但整體供應需視乎疫情發展以及酒店業界反應，若未來能夠通關，需再了解酒店業界意願。