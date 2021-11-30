今增6宗輸入病例　其中4人帶L452R變種病毒

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(30日)新增6宗新冠肺炎輸入確診個案，當中4宗涉及L452R變種病毒株的感染，個案涉及2男4女，年齡介乎1至48歲，全部由高風險的A組指明地區抵港，包括巴基斯坦、印度、英國及菲律賓。至今本港個案累計12,437宗，另有少於5宗初步確診。

新增個案中，個案12437、12438及12439，即47歲女子、9歲女病人及1歲男嬰，同樣於上周日(21日)從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，3人分別於26日、22日及28日發病，只有47歲女子於5月17日及6月15日在巴基斯坦接種2劑由內地研發的科興疫苗，男嬰的病毒量不足以進行變種病毒株檢測。他們均是早前輸入個案(個案12411、12412及12413)，即3位同樣從巴基斯坦抵港的港人之密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。

個案中的1人為48歲染疫女外傭，本月10日從菲律賓經航班CX906抵港，於竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診。她已於8月5日及9月2日在菲律賓接種2劑科興疫苗。

另1宗個案涉及22歲男子，於上周三(24日)從英國經航班VS206抵港，在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫期間確診。他已於8月21日及10月16日在英國接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。

餘下的個案為22歲女患者，她於本周日(28日)從印度經航班AI1310抵港，在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」檢測時證實染疫，其變種病毒株檢測結果待定。她已於6月18日及7月22日在印度接種兩劑由印度研發的Covidshield疫苗。