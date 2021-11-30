獸醫及學生代表發公開信　促漁署劃地安置　撤回「豬殺令」　

漁護署的人道毀滅野豬措施備受社會質疑，一批關注事件的獸醫及獸醫學生，今日(30日)到長沙灣政府合署，向漁護署濕地及動物護理(執法)組遞交公開信，促請署方撤回有關措施。 有獸醫指因應人手不及資源不足，不時要「放豬歸山」未能進行絕育，建議當局劃地暫時安置野豬，加強絕育效率。

一批獸醫學生為此，以科學根據及客觀性為前提，撰寫給漁護署的公開信，並獲得一眾獸醫的簽名支持。公開信內容提到，香港並無捕殺野豬必要；為野豬絕育能有效控制野豬種群數量，惟漁護署過往推行的絕育計劃存在漏洞，令其成效不彰。公開信又指出，捕殺野豬治標不治本，不能有效地控制野豬種群數量，強調控制野豬種群數量時，讓牠們存在是比捕殺更好。

漁護署野豬絕育計畫參與獸醫謝裕輝指出，仍未發現野豬的習性有改變。就漁護署擴大禁餵區，他指這正是需要專注之處，因杜絕野豬在市區出沒，須禁止餵飼。他指，署方之前一直進行的絕育計劃效果不錯，「佢哋真係會返上山，不過野豬會落返市區，係因為有人餵佢哋。」他認為，當局應加強刑罰及執法，監管餵飼野豬的情況。

但絕育計劃理應何時見到效果？中國香港獸醫學會會長蕭嘉和表示，一般野生動物的管理政策均是至少5至10年的長遠計劃，不可能兩三年便看到變化，又強調要禁止餵飼，才令計劃成功。

謝表示，因應人手方面不足，每次處理野豬數量有限，晚上只有5至6個小時進行捕捉及絕育手術。他指，假設一晚捕捉了8隻野豬，當中6隻需進行絕育，但因應時間及人手不足，最後只做到2至3隻，「 咁捉到嗰啲咪嘥咗，要放返佢哋去其他郊野公園，所以效果唔能夠做得好好」。

他建議，政府可設置地方暫時安置野豬，讓獸醫人員可在稍後日子為野豬進行絕育，提高絕育效果，但相信是因人手不足及欠缺地方，一直未能成事。