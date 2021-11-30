政府擴谷針範圍　8私營醫護機構下周一起試行接種復必泰

港府為求谷針出盡力，當局今日(30日)宣布，將由下周一(12月6日)起於私營醫護機構，試行提供由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗接種服務的先導計劃，以擴闊復必泰疫苗的接種網絡和提供額外接種渠道，而參與計劃的私營醫護機構有8間，市民可直接聯絡有關私營醫護機構預約接種疫苗，毋須透過官方網站作預約。

與一貫的新冠疫苗接種安排相同，市民在先導計劃下可免費接種疫苗，私營醫護機構不得單就提供新冠疫苗接種服務而向市民收取費用。政府會為8間參與計劃的私營醫護機構提供每劑疫苗160港元的資助，並與現行的資助安排一致，為60歲或以上長者提供疫苗接種服務可獲額外資助每劑50港元。

有關資助額已參考衞生署現行的疫苗資助計劃，亦考慮到有關醫護機構所需提供的服務和支援，包括依從嚴謹的疫苗儲存冷鏈要求和疫苗稀釋步驟、提供接種疫苗前評估，以及提供其他支援等。此外，由於每瓶復必泰疫苗存有6針劑，而一經開封，存放時間有限，因此醫護機構需盡量整合接種預約以避免浪費針劑，而政府亦訂立了嚴謹的安排，監察針劑使用情況。