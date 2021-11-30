規劃署做樣巡查　相思灣村村霸保護傘庇佑胡作妄為

政府部門跟進怠慢，村霸繼續肆無忌憚。西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件被東方傳媒機構(下稱東方)揭發逾一年後，地政總署早前雖修復違建道路上的石屎路，惟村霸態度照舊，問題仍未見完全改善。該村村霸無視法規，在村內佔用官地繼續「擺檔」違法經營，可見其自恃有保護傘「庇佑」而一再無法無天。而規劃署今日(30日)再派職員到違建道路附近勘察，並以航拍機紀錄上址情況。

東方去年10月底獨家踢爆相思灣村違建道路及「神秘丁屋」No.855事件，迄今事件發生超過一年，政府部門過去「踢一踢、郁一郁」，違建道路修復進度緩慢，至近月才派員清理涉違建的石屎路。至於規劃署今日則派3名女職員，於下午時分乘坐政府車輛抵達該村違建道路一帶，3人首先在違建道路入口處停留，其中一人操作航拍機在上址高空拍攝作紀錄。東網記者向有關職員查詢其相關工作流程，她們只稱是規劃署職員，定期巡查附近一帶，詳情不便透露。她們並沒有走上違建道路的斜路上作詳細視察，逗留大約半小時後就乘車離去。

至於由神秘丁屋業主黃子洋經營的水上活動店連日來均有營業，而其舊舖地所在的建築物早前因涉違規而遭拆卸，惟該店並未有「關門大吉」。記者現場所見，舊舖對出的一片官地，仍被人用作擺放大批水上活動用品，架設大型鐵架，掛滿各種尺寸的救生衣及水上活動器材；空地上也擺有船槳，又擺放一張白色長枱及一些膠櫈，更設有供客人更衣的帳篷，規模有如一間戶外商店。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，相關人士屢勸不改，政府部門亦執法不嚴，會予市民一種兩者之間是否有關係，是否涉及勾結，甚至同流合污，為相關人士提供「保護傘」的不良觀感。這種違規情況無日無之，不但影響市民對政府部門的威信，長此下去亦會浪費公帑，故此促部門嚴正處理，令這事件得到圓滿解決。

東網正就相關違規事件向發展局查詢，正待回覆。