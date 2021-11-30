10月份零售業銷貨額增12%　連升9個月　再度飆至雙位數

新冠疫情下經濟開始恢復，零售市場持續向好。政府統計處今日(30日)公布10月份零售業總銷貨價值統計，臨時估計為307億港元，較去年同月上升12%，連升第9個月，升幅較9月份的7.3%上升，再次回升至雙位數。與去年同期比較，今年首10個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.5%。政府發言人說，假如疫情維持受控，就業等持續改善，可以短期支持零售業。

扣除期間價格變動後，本年10月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同期上升9.4%。與本年同期比較，今年首10個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升7.1%。在銷貨價而言，升幅最大的為電器及其他未有分類耐用消費品，與去年同期比較，升52.1%，其次為耐用消費品，升29.5%。今年首10個月與去年同期比較，升幅最強勁的為奢侈品，珠寶首飾、鐘錶與名貴禮物、衣物、鞋類與電器等，升幅均超過2成，惟酒類飲品與煙草下跌25%。

政府發言人說，由於穩健的經濟復甦和政府發放第2期消費券帶動消費氣氛，故零售業總銷貨價值顯著增長。只要本地疫情維持受控，就業和收入情況改善，加上消費券計劃，應會在短期內繼續支持零售業。