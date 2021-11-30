入境處推非觸式e-道7秒過關　明起3個口岸率先應用

通關在即，負責出入境重任的入境處已準備就緒，為合資格的香港居民提供快捷、方便及衞生的過關通道，處方在3個出入境口岸設立了「非觸式自助出入境檢查」服務(簡稱非觸式e-道)，明(12月1日)起可以使用。合資格香港居民可選擇以容貌識別技術代替現時的指紋識別技術，配合二維碼自助過關，通關過程僅7秒，計劃未來在其他口岸應用，以及研究明年開放予旅客使用。

入境處助理處長(資訊系統)何家榮表示，「非觸式e-道」明日起在機場、深圳灣及港珠澳大橋口岸應用，每個口岸提供的「非觸式e-道」約有10條，市民明天起可使用入境處「非觸式e-道」流動應用程式產生加密二維碼，在非觸式e-道的閱讀器上讀取，然後以容貌識別技術通關，時間由以往8秒縮短至7秒，以2018年的3億人次過關計，即節省到3億秒。

何續指，有關二維碼代替了身份證，只需在閱讀器上掃描，節省了找尋身份證時間，以及可以在通關前進行有關手續，疫情下為市民提供多1個非接觸式的通關選擇。當然，市民仍可沿用插入身份證及以掃描指模過關。

他強調，二維碼約在30秒後自動更新及不可截圖，以防止被人盜用，而進行容貌識別後的個人圖像亦會刪除，有關系統的準確度超過99%，在德國、澳洲及新加坡已應用。

假若不熟悉手機操作的長者，可透過在口岸的職員協助進行登記，然後以容貌識別過關；11至17歲的市民，則要家長授權才可進行登記。