政Whats噏：討論社區撥款工作小組存廢　油尖旺區會泛民建制各執一詞

政府早前暫停區議會喺推行社區參與計劃同地區小型工程計劃項目方面所擔當嘅角色。油尖旺區議會今日(30日)討論是否即時取消撥款小組，結果引起泛民建制舌戰。有建制區議員話好多文康活動都唔批，疑小組有政治考慮。有泛民區議員則指有團體「掛羊頭」，巧立名目申請撥款，但認為可以暫時將小組「休眠」，等補選區議員後恢復運作。最終喺兩邊都拗唔停口下，取消撥款小組嘅建議喺3票反對下不獲接納，並通過淨喺暫時停止運作。

議員李偉峰一開場就講到只著重團體遞交申請資助嘅目的同數額，認為舉辦文娛康樂活動無問題，但希望區議員認真審視有關撥款。佢發現有團體藉申請活動撥款「掛羊頭」，舉例有團體喺11月先至舉行粵曲慶賀十‧一嘅活動，且所選曲目都同當日嘅慶祝內容無關，亦有團體喺慶十‧一籌辦釣墨魚活動，做法有唔合理地方。

李偉峰又話今個會期嘅撥款小組會議甚少區議員參與，平時得3至4個區議員出席，佢就唔明白點解咁耐都無人發現有問題，到依家先至認為要取消。

李嘅發言引嚟建制嘅許德亮不滿，佢話當區好多同事都好勤力，但過往有區議員當權時，改變撥款小組嘅一貫做法。許認為以往並無政治考量，只要符合撥款要求就會批。佢仲話收到有地區團體嘅投訴，抱怨撥款不獲審批。又指既然撥款功能已失，小組亦再無存在嘅意義。至於企喺同一陣線嘅孔昭華都話有國學講座都被取消，連做一個咁有意義嘅活動都話唔得，唔明白當中原因，認為撥款小組已失去存在嘅價值。

至於副主席朱子洛認為依家撥款小組似喺一個休眠狀態，希望日後區議員人數變返正常時，撥款小組都應該可恢復功能。

結果拗左一輪後，泛民陣營嘅朱子洛、何富榮同李偉峰都反對取消撥款小組，至於建制嘅許德亮同鍾澤輝則支持取消撥款小組，而孔昭華就棄權，最終喺3比2下，油尖旺區議會未有取消撥款小組，但3位泛民區議員主張撥款小組暫時停止運作嘅建議則獲通過。

另外，會議上一致通過將籌委會嘅職能兼併於區議會轄下委員會，包括將節日慶典活動列入社區建設及設施管理等。