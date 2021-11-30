2批散裝牛肝菌或攙雜毒菇　食安指示聯和墟街市2零售店下架

2批散裝牛肝菌因懷疑攙雜一些不可食用的菇類品種，進食後可能出現惡心、嘔吐和腹痛等腸道症狀，甚至產生幻覺、昏迷，以及其他神經性症狀，食物環境衞生署食物安全中心今日(30日)表示，已指令2間粉嶺聯和墟街市的零售店「鍵樺素食」及「均行食養店」，將受影響產品停售及下架，並呼籲曾購買及持有受影響產品的市民，應立即停止食用，如食用有關產品後不適，則應立即求醫。調查仍然繼續。

食安中心跟進早前衞生署衞生防護中心通報，1宗懷疑因進食菇類引致食物中毒的個案；並加強監測市面出售的牛肝菌，派員到粉嶺聯和墟街市內有出售牛肝菌的零售店調查及抽取樣本化驗。真菌專家評估樣本後，指從街市內零售店「鍵樺素食」和「均行食養店」抽取的牛肝菌樣本，攙雜一些不可食用的菇類品種。

初步調查顯示，「鍵樺素食」負責人自行購入並將有關產品帶到本港，再以散裝形式出售。另外，食安中心亦已與「均行食養店」所售受影響產品的進口商跟進，初步調查顯示有關產品只在「均行食養店」以散裝形式出售。中心已指令2間相關零售店將受影響產品停售及下架。

菇類中毒一般是急性的，嚴重程度要視乎進食菇類的品種及數量，進食者也會出現各種不同的症狀。菇類中毒的潛伏期一般較短，進食者會出現腸道症狀，最常見的是惡心、嘔吐和腹痛。有時也會出現其他的區別徵象，包括極度口渴、大量出汗、出現幻覺、昏迷，以及其他神經性症狀。