何超賢要求多加2人管理賭王遺產　高院押後判決

已故賭王何鴻燊於去年5月離世，其遺產分配問題一直備受關注。曾入稟登記知會備忘的長房女兒何超賢不滿早前4房人協議委任的遺產管理人，入稟高院要求法庭委任一間企業諮詢顧問公司的2名高層成員成為遺產管理人，其後則改為要求與家族協議委任的2人共同成為遺產管理人。同樣曾登記知會備忘的二房女兒何超瓊則表明反對，並要求法庭就委任遺產管理人一事作出裁定。高院今天（30日）開庭聽取雙方陳詞後，原訟庭法官陳嘉信決定押後作書面裁決。據法官在庭上披露，原來何鴻燊生前並無訂立遺囑。

要求更改委任遺產管理人的申請人分別是長房次女何超賢及已故長房長女何超英的女兒蕭玫錚，答辯方則是二房女兒何超瓊。答辯方律師指，根據4房人各名子女於去年達成的協議，所有人同意何超瓊提議，委任畢馬威會計師事務所的侯柏特（Patrick Cowley）及呂綺雯作為何鴻燊遺產管理人。不過何超賢於去年9月底，突然自行入稟高院要求委任安邁顧問有限公司的兩名董事總經理，杜艾迪（Edward Simon Middleton）及黃詠詩作為何鴻燊的遺產管理人，何超瓊亦是從傳媒口中才得知此事。其後何超賢雖終止該訴訟，但改為要求杜、黃2人與早前協議委任的侯、呂2人一同成為遺產管理人。

答辯方律師指雖然何超賢稱長房其餘4名遺產受益人蕭玫錚、長房三女何超雄及已故長房長子何猷光2名女兒何家華與何家文，均沒有反對何超賢的提議，但是實際上表明支持的只有蕭。答辯方指即使何超賢亦沒有質疑畢馬威的管理能力，而其餘3房的遺產受益人亦表明支持何超瓊的提議，法庭應考慮大多數人意願，接納答辯方的提議而拒絕何超賢一方申請。

申請方的律師則指何超瓊提議委任畢馬威的人員任遺產管理人前，從未諮詢長房意向。申請人又認為引入安邁顧問共同管理可帶來競爭制衡，而且安邁顧問收費亦較畢馬威便宜約三至四成，故亦能降低管理成本，在考慮兼顧各遺產受益人的利益下，法庭應接納申請方的建議。

案件編號：HCCA 4042/2020