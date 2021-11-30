港高鐵明年推無紙化乘車　回鄉證取代實體車票

廣深港高鐵香港段因新冠疫情而停駛近2年，港鐵正爭取盡早恢復通車之餘，更積極探討無紙化乘車的可行性，目的是便利南下北上的旅客。港人日後乘車可憑二代回鄉證代替實體車票入閘，大幅省卻購車等繁瑣手續。旅遊業界指新措施自去年起已籌備，惟涉及技術問題，預期高鐵重開時未必能即時應用。

內地鐵路2019年底起推出無紙化車票，旅客通過鐵路12306官網等渠道，訂購電子客票後，毋須取實體票，憑購票時所使用的本人身份證原件，或購票時所得的動態二維碼，即可便捷地進站、檢票、乘車、出站。相關措施早已應用於廣深港高鐵，包括慶盛、虎門、光明城、深圳北、福田等車站，惟香港西九龍站仍未實現。

消息稱，港鐵在持續與內地鐵路局溝通，以優化廣深港高鐵香港段系統及相關配套，並聚焦於提供更便利的票務安排，採取雙管齊下措施便利南下北上的旅客。香港居民日後北上，毋須再持有實體車票，可用港澳居民來往內地通行證，即回鄉證入閘。相比現時乘車前需親自在香港西九龍站票務處購票及取票，新安排可節省大量時間。至於內地市民南下，未來同樣可採用第二代身份證入閘。

有旅遊業界透露，相關措施去年初起疫情未爆發前已構思，相信只適用於二代回鄉證，但未必適用於舊版回鄉證。至於中港即使有望短期內恢復通關，重開關口預計以陸路為主，高鐵可能最快明年初或第3季才恢復。屆時視乎政府最新防疫規限，車站內或需加建檢測設施。

港鐵回覆東網查詢指，高鐵列車暫停服務期間，團隊維持必須的營運及保養維修鐵路之餘，亦專注提升車站設施及加強人員培訓，包括引入新票務安排、提升票務系統及出入閘機等設施，務求本地乘客及旅客可在明年全面使用電子票。相關提升工程包括出入閘機的安裝工作正在進行，港鐵會適時公布新票務系統及安排的詳情。