石籬中轉屋明年12月前清空發展　料2028年提供1600個公屋單位

去年施政報告宣布將在2022年年底清空石籬中轉房屋，將用地發展成公營房屋。香港房屋委員會向葵青區議會提交擬議發展計劃，預計將在明年12月清空石籬中轉房屋及鄰近的前石籬天主教小學，並在該用地重建公營房屋，預計可於2028年提供約1,600個單位，容納4,600人。

根據區會文件，規劃署在2021年5月所更新的《經中央調配機制檢討的空置校舍用地報告》的長遠用途清單，該校舍已被確認為適合作住宅用途，目前由職工盟暫時租用至2022年6月。至於有關公營房屋發展地盤位於石梨街及石排街之間，總面積約1.3公頃。

房委會稱，將向城市規劃委員會提交規劃申請，放寬用地的最高住用/非住用地積比率，由5/9.5倍加至6.85/9.5倍，及放寬最高建築物高度限制由主水平基準上180米增加至225米。

項目預計將建2座住宅樓宇，並設有社會福利設施如安老院舍、社會福利署綜合家庭服務中心及地區長者中心等。房委會稱，已就石梨街公營房屋用途對交通、排水、排污、空氣質素等影響進行了初步評估，發現該用地用作公營房屋發展並沒有不可克服的技術困難，並會拉闊項目與鄰近現存樓宇之間的距離，以增加通透度，同時詳細設計階段盡量增加休憩及綠化空間等。