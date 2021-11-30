認前年銅鑼灣非法集結　男生第二度因示威被判刑

前年銅鑼灣遊行演變成警民衝突，一名19歲大專男生事後被控當日參與非法集結，以及管有伸縮棍和鎅刀。他今天（30日）於區域法院承認一項非法集結罪，另一項在公眾地方藏有攻擊性武器罪則獲存檔於法庭不予起訴。法官游德康考慮整體判刑原則，指被告於另一宗與示威相關案件被判入更生中心，經過多月拘禁，才剛重新做人之際，再次被褫奪自由，實對被告造成打擊。在被告認罪及公平原則下，判處被告監禁6個月。

被告施朗頴（19歲）被指稱於2019年9月29日，在銅鑼灣禮頓道與他人參與非法集結。他原本另被控一項在公眾地方藏有攻擊性武器罪，指他同日在禮頓道與黃泥涌道交界攜有一支伸縮棍及一把鎅刀。

案情指，當晚約7時，數以百計示威人士在禮頓道與黃泥涌道交界聚集、堵路及破壞附近的閉路電視。警方派遣2支隊伍分別沿禮頓道與黃泥涌道推進，意圖夾擊上址的示威者，期間遭遇示威者進攻和投擲汽油彈。至約7時半，警方防線推進至禮頓道與黃泥涌道交界，當時被告身穿黑衣褲、戴防毒面具，及手持一支近1米伸縮棍，正身處集結現場。於是警員上前追截被告，將其拘捕後，在他身上搜出一把鎅刀。

辯方求情指，被告去年因另一宗管有剪鉗和六角匙的案件，被判進入更生中心。他現已返回社會，正接受監管令，嘗試重返正軌，並希望待本案服刑完畢後重拾學業。法官判刑指，被告案發時的衣着及武器都反映他有預謀犯案、有意對抗警方及積極參與集結。惟被告於另一案件被判入更生中心，經過半年拘禁後，重返社會並努力工作，但將要再次失去自由。因被告認罪及整體判刑原則下的刑期扣減下，最終判囚半年。

案件編號：DCCC 509/2020