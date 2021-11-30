大麻二酚產品「有王管」　倘含四氫大麻酚視為危險藥物

大麻二酚(CBD)及四氫大麻酚(THC)為大麻植物中最活躍的兩種大麻素，其中THC對人有害且會上癮，CBD則無精神活性作用，不會令人上癮或引致思覺失調，故CBD不受《危險藥物條例》監管，不少人因而認為CBD產品無監管。

目前市面上不少店舖打着CBD不犯法、不損害健康的旗號售賣含CBD產品，CBD雖不屬《危險藥物條例》下的受管制藥物，但相關產品受不同條例規管，例如含CBD的藥劑製品均被列為第一部毒藥及處方藥物，受《藥劑業及毒藥條例》監管。

此外，市民亦難保該些CBD產品不含THC成份，保安局曾指含THC或其他危險藥物的產品，不論所含濃度為何，均被視為危險藥物，並受《危險藥物條例》管制。販運危險藥物，或非法將危險藥物進口香港及從香港出口 、獲取、供應、製造危險藥物等，均構成刑事罪行，更重要的是，非法管有或服用危險藥物亦屬刑事罪行，故市民稍一不慎或有機會誤墮法網。

此外，現時仍有部分市民對大麻不甚理解，認為大麻只是草本對身心無害，更有人指大麻具醫學作用。保安局禁毒處禁毒專員羅翠薇曾表示，大麻對健康會造成短期及長期的嚴重傷害，又指因為不知道分量，所以吸食大麻肯定無醫學作用，雖部分研究認為某種大麻素可紓緩個別疾病，如痙攣等，但她強調大麻素不能根治疾病。