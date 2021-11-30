涉卅多年前性侵3表姪女　無業漢5罪罪成還押

3名現已成年的水上人姊妹，投訴在卅多年前、年僅7歲至12歲時，在父親的漁船上遭當時十多廿歲的表叔性侵。直至數年前，表叔在家庭聚會中欲摸其中一名事主的臉被拒，結果將塵封多年的舊事揭發。該表叔現早前於高院否1項強姦及5項非禮罪，經過近2星期審訊，由4男3女組成的陪審團今天（30日）在退庭商議約6小時後，裁定被告4項非禮及1項強姦罪成，餘下1項非禮罪則罪名不成立。原訟庭暫委法官陳仲衡把案押後至明年1月4日判刑，以提取3名事主的心理創傷報告，原獲准保釋的被告須還押。

本案代號「T.F.M.」的無業被告現在已58歲。他被控於1982年至1987年某日，在香港某船隻上非禮女童Y，及兩度非禮女童X。他另被控於1986年初至1987年終期間某日，在香港某船隻上強姦及兩度非禮女童Z。3名事主是姊妹關係，案發時X年約11歲、Y年約12歲、Z年約7歲。被告則是3人的表叔。被告獲脫罪的非禮罪指他於1987年某天帶發高燒的Z看醫生期間，以手指插她下體。

據控方案情透露，3名事主的父親是漁民，有時會上漁船玩耍，被告則有時會上船幫手。1987年夏天，讀小五的X與被告單獨待在船上，被告叫X去他房間壓着她並脫去其褲，X其後感到有硬物進入其陰道，然後有液體由下體流出。數月後，被告又以類似方式非禮她。2012年一次家庭飯局，被告想摸X的臉，她立即走開並叫「唔好摸我」。她其後在丈夫追問下，將事情和盤托出，其後更透過社工報警。

事件曝光後，Y及Z亦稱她們曾遭被告性侵，Y指1982年某天，被告曾在漁船突然以手捏她下體。Z則指1986至1987年間某天在船上過夜，睡覺時感到有人用手擘開她的小腿及撩她的陰部。Z睜眼見到被告，其後她閉眼裝睡，並感到當晚被告曾3次用手指插她的陰道。翌日被告在船上又叫Z入房，脫去她褲子後把陰莖插入她的陰道，Z嘗試掙扎但不成功。

案件編號：HCCC 307/2020