特定群組免費檢測延至12月底　極高暴露風險群組將安排2日1檢

因應世界各地持續嚴峻的新冠肺炎疫情，加上變異病毒株傳播力增強和傳播速度更快，務求可第一時間針對個案採取有效措施，盡快截斷傳播鏈，食物及衞生局今日(30日)公布，會繼續為合資格的特定群組人士，於社區檢測中心提供免費的病毒檢測服務，有關免費檢測安排會維持至12月底。另外，政府亦快將安排其中極高暴露風險的群組每2天進行1次檢測。

所有特定群組人士(不論是否已完成接種疫苗)的檢測，包括特定群組機場員工、檢疫中心/檢疫酒店、指定檢疫酒店/設施及有關專車的員工、特定的貨櫃碼頭及船務工作人員、社區檢測中心及流動採樣站的工作人員，以及特定的凍房工作人員，均須接受更頻密的定期病毒檢測，每天(未完成接種疫苗者)或每3天(已完成接種疫苗者)進行1次檢測，並須以由專業人員採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行。

相關政策局/部門亦正跟進在陸路過境口岸工作的前線人員的檢測安排，詳情容後公布。另外，因應教育局公布的最新防疫措施，未接種首劑疫苗的學校教職員的檢測規定已由上周四(25日)起收緊，合資格的學校教職員可到社區檢測中心每7天進行1次免費檢測。

合資格可以每天預約1次免費檢測的人士(已完成疫苗接種者：每3天1次)，包括檢疫中心/檢疫酒店、指定檢疫酒店/設施及有關專車的員工；特定的貨櫃碼頭及船務工作人員；特定的凍房工作人員；社區檢測中心及流動採樣站的工作人員。合資格可以每3天預約1次免費檢測的人士，包括特定群組機場員工；非特定群組機場員工(已完成疫苗接種者：每14天1次)。合資格可以每7天預約1次免費檢測的人士，包括餐飲業務和酒吧或酒館員工；重開表列處所員工；上水屠房從業員；學校教職員。合資格可以每14天預約1次免費檢測的人士，包括指定表列處所員工、公眾及私人泳池/泳灘工作人員及公眾娛樂場所/活動場所內不佩戴口罩的表演者(個別以特定模式或容納量運作的處所員工：每7天1次)；建造業工地人員。

其他合資格可以預約免費檢測的人士，包括本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員(在帶團前7天內進行1次檢測；每7天不多於1次免費檢測)；已完成接種疫苗的安老院、殘疾人士院舍及護養院員工，亦可以繼續每7天接受1次免費自願檢測服務，以保障自己、家人和同事健康；公眾街市、持牌小販及已完成接種疫苗的上水屠房從業員可以每28天接受1次免費自願檢測服務，以保障自己、家人和同事健康。