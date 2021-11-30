內地港選民口岸票站投票　明起接受網上登記

身處內地合資格的地方選區及功能界別選民，明日起可網上登記。

政府昨日（29日）宣布，在下月舉行的立法會選舉中，政府將於香園圍、羅湖、落馬洲支線出入境管制站設立投票站。現時身處內地合資格的地方選區及功能界別選民，如欲於投票日在該3個出入境管制站的其中一個投票站投票，可於明日（12月1日）早上9時至12月8日下午6時透過網上登記系統，遞交登記申請，逾期申請將不獲受理。

選舉事務處發言人表示，安排適用於任何已登記為2021年立法會換屆選舉地方選區及功能界別的選民，而選舉委員會界別的選民則不適用。如該界別的選民身在內地，應及早規劃回港行程，或透過『回港易』計劃返港以便在投票日進行投票。

而選民於網上登記時，須指明一個欲前往投票的出入境管制站，並提供中、英文姓名、香港身份證號碼、電郵地址、聯絡電話號碼（包括香港或內地可接收短訊的電話號碼）、港澳居民來往內地通行證（即「回鄉證」）號碼，以及在內地常住地區（省／直轄市／自治區）。

若選民沒有回鄉證，則可提供其目前在內地逗留時所使用的外國護照或旅行證件號碼（惟有關選民須自行確定返回內地所需的簽證安排）。相關資料會交予本港及內地相關部門，作衞生防疫及出入境過關用途。

在提交登記申請後，選民會獲發一個參考編號。選舉事務處會於3天內以短訊及／或電郵向有關選民發出「登記結果通知書」，以確認是否已獲成功登記在指定的管制站投票站投票。一經確認後，有關選民在投票日必須在該選定管制站投票站進行投票，前往其他非確認選定的管制站投票站，將不會獲准進行投票。選民於網上登記系統預約時，亦須選擇選舉當天的指定時段（按每小時算）進行投票，以便有關部門作相應安排及人流管理。