區會討論市建局油旺重建藍圖　議員批欠時間表及諮詢

市區重建局重建油麻地及旺角地區研究討論多年，終完成研究並制定「正、負、零」3個概念藍圖方案。市建局代表今日（30日）到油尖旺區議會交代方案，會上多名議員質疑研究原意雖好，但憂慮當局未有重建時間表，而果欄活化反應不正面，擔心舊區「做左大維修後就收樓」，又指由私人發展商發展，會令當區規劃混亂，認為當局應該擔當統籌責任。

油尖旺區議會副主席朱子洛指，由於市建局未能負責所有樓宇重建，擔心交由發展商處理後，會令當區居民搬到外區，又指現在沒有重建時間表，會令居民無所適從。至於主席林建文指當區舊樓林立，認為需急切處理三無大廈的重建，以及考慮在油旺區加設公共房屋。

在油麻地果欄活化成旅遊景點上，多名議員俱指果欄的商戶反應不正面，亦不同意有關研究，認為不能將零售及批發分開營運，指市建局事前諮詢不足，促盡快與持份者溝通。

市建局行政總監韋志成回應指，當局角色並非為整區作出統籌，而是重整規劃舊區土地及推廣樓宇維修保養，令舊區發揮潛力。而多個政府部門亦會介入規劃，至於私人發展商也有自己的安排。

韋志成又指並不會公開重建時間表，但會優先考慮一些較危險的大廈，至於公共房屋的興建則由政府決定。在果欄活化上，韋志成指該處對交通及居民造成滋擾，當局會繼續向區內人士諮詢。