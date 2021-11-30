向9女生露械或拍裙底春　25歲建築工人涉兩宗罪被捕

警方今日(30日)拘捕一名25歲男子，涉嫌向6名(9至12歲)女學生露械，他亦於今年年中，在公共屋邨及地鐵站電梯範圍拍攝3名女學生的裙底春，又於地鐵車廂內自拍露體照，他涉嫌破壞公眾體統及公眾地方擾亂秩序兩宗罪被捕。

深水埗警區刑事調查隊高級督察黃瀚緯表示，本月11日下午1時30分，4名12歲女童放學後在石硤尾中央遊樂場傾談，期間一名本地男子出現，褲子沒有接上拉鏈，直接向她們露出下體。4女童嘗試避開對方，惟男子依然走向她們，令其受驚跑離現場，其中一名女童回家後告知母親報警。

本周19日早上7時30分，2名(9及10歲)女童結伴上學途經白田邨一樓平台時，發現有人尾隨跟蹤，於是回頭察看，驚見一名男子拉低短褲露出下體，2名女童大驚逃離現場，抵達學校後告知老師。深水埗警區刑偵及分區特遣隊人員，經情報分析及翻查區內天眼後，鎖定一名目標男子。

今晨約8時，警方在石硤尾白田邨對開，以涉嫌破壞公眾體統拘捕該名報稱建築工人的男子。案中6名受害女童與疑犯不認識，警方相信疑犯有目標地向女學生犯案。警方再經深入調查，發現疑犯於今年5至6月期間，曾於公共屋邨樓梯及港鐵站扶手電梯範圍拍攝3名女學生裙底春，且一次於港鐵車廂自拍露體照片，警方再以涉嫌公眾地方擾亂秩序拘捕他。

警方呼籲，市民若目擊或曾遭遇事件，請與深水埗警區刑事調查隊聯絡。警方十分重視保護兒童及青少年安全，市民應時刻保持警惕，留意身邊是否有可疑人尾隨或徘徊，若察覺有危險，即到人多地方暫避以保障自身安全，以及報警求助。