健身用品公司涉出售含THC產品　海關搜4地點拘5男子

香港海關於上周三(24日)截查一件由英國抵港、報稱載有補充食品的速遞郵包，關員經檢查後，發現郵包內有24支大麻油補充劑、253支電子大麻油、120支用作吸食大麻油的工具，以及48盒大麻軟糖，估計市值約9萬港元。

海關毒品調查科接手調查案件，並將部分樣本送往政府化驗所進行化驗，發現大麻油及補充裝含有四氫大麻酚(THC)。根據《危險藥物條例》，THC屬於危險藥物及受到規管，海關根據化驗結果採取行動，於今午(30日)掩至荔枝角一幢工廈進行監控遞送，亦在觀塘、銅鑼灣及旺角進行拘捕行動。

整個行動中，海關一共拘捕5名男子(21至35歲)，將被帶往海關總部接受調查，亦檢取另外409件含有THC的產品，全部均報稱為大麻二酚(CBD)產品，包括寵物健康食品、個人護膚用品、大麻油、口服保健產品等。經初步調查後，涉案公司為銷售健身補充品的專門店，同時亦有銷售CBD產品。

海關毒品調查科機場調查組指揮官劉良智表示，所有進口商或產品供應商有責任了解其供應的CBD產品成分，確保產品不會含有THC或其他危險藥物，如有懷疑，可要求外地產品供應商出示具信譽化驗所作出的檢測證明。