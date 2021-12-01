打第3針無端拮兩針　市民投訴近3周無回音

港府近期頻頻「谷針」，更擬擴展疫苗氣泡，限制尚未打針的市民進入更多指定場所。有市民上月中接種第三劑疫苗時無故「被拮兩針」，醫護人員解釋因為注射了部分疫苗後，始發現疫苗樽子內仍有液體，因此把其抽取再次為他接種。事主狠批做法「兒戲及令人擔心」，曾向當局投訴事件，惟事發後近三星期仍未獲回覆。衞生署回覆本報指已向中心進一步了解及跟進。有醫生直言情況不理想，關鍵在於醫護何時發現未有打盡疫苗，會否相隔太久而令樽蓋受污染。

62歲的讀者盧先生上月11日到天水圍天暉體育館，接種第3劑由內地研發的科興疫苗。他表示，他進入隔間後醫護人員先把針管內的液體注射至他的體內，其後該醫護稱「唔好意思」，及後再次把針管插入其上臂。至他在等待區冷靜下來後，「愈想愈有問題」，便找現場的職員查詢。他表示，當日駐場的醫生向他表示，該醫護人員是在注射了部分疫苗後，發現放置疫苗的樽子內仍有液體，故再次為他接種，又口頭承認該名職員「做得唔好」。

他當日離開疫苗接種中心後，便致電衞生防護中心向他們反映情況，經轉駁至「1823電話中心」，該名政府人員向他表示稍後會有人與其聯絡，惟至今並無音信。盧批評當局的做法令人擔心，認為應該訂立醫護人員遇到不同的接種意外後，需採取的解決方法，又稱自己一直主張打針，事件後亦沒有改變看法，只是「對政府的部分人感到失望」。

衞生署表示，在上月11日接獲有市民就在天水圍天暉路體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗的相關事件的查詢，該市民在事情發生後已即時向當值醫生查詢，當值醫生也就事件向事主作出解釋。該署已向所有參與新冠疫苗接種計劃的醫療服務機構發出指引。負責該接種中心的新都醫療集團則表示，得知盧先生已就此個案致電政府查詢，所以該集團已將此個案交由政府處理，政府會稍後回覆盧先生。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，理論上若在重複注射的過程中使用了新的針筒，且疫苗的瓶子沒有受到污染，有問題的機會不大，只是市民會「痛兩次」。但林強調，事件的關鍵在於該醫護人員事隔多久才發現沒有抽取所有疫苗，會否時隔太久令樽蓋受污染，認為情況「不是咁理想」。