新田公路10多個地點列桉樹倒塌高危地段　研究團隊倡改種原生植物

塌樹可成道路炸彈，亦是都市一天危機，為減低公路旁樹木倒塌引發的事故，路政署委託香港高等教育科技學院（THEi高科院）在新田公路進行先導計劃，發現當局早年種植的桉樹有安全隱患，上址約10多個斜坡或路肩更被研究團隊列為「高關注」地段，即惡劣天氣下相關地段的桉樹倒塌機會高。團隊指上述桉樹的穩固度較低，容易老化，團隊會已於上月向當局提交報告，建議政府於2年內優先移除或修剪，長遠改為種植原生植物。

新田公路連接新田至元朗一帶種植了約9,000棵外來引入的桉樹，路政署在2019年委託THEi高科院環境及設計學院環境學系進行為期2年先導計劃，團隊須量度新田公路斜坡與路肩的桉樹樹木的高度、樹冠、胸徑等指標，評估其風險、潛在影響，53個斜坡與50個路肩被分為高、中、低3種關注級別。

結果發現，當桉樹的樹冠超過3米、胸徑超過24厘米、樹高超過12米時，一旦遇惡劣天氣，塌樹、折斷的機會均會上升，團隊更將約4個斜坡與18個路肩評為「高關注」級別。團隊曾嘗試於公路沿途移除已老化的桉樹，試驗性種植多種本地原生的樹苗和灌木，發現小果鐵冬青、華潤楠、鴨腳木等9種原生植物較適應新田公路環境，且可忍受多月沒有補充灌溉，即使位於交通密集地段也不會枯萎。

THEi高科院環境及設計學院環境學系副教授張浩指，香港在5、60年代大量興建道路網路，出現大量的人造斜坡，為了加快綠化、預防山泥傾瀉，曾種植不少適應力強的外來物種，如桉樹、白千層、台灣相思等，但桉樹一般可生長至20米以上，惟上述地段的路肩只有0.5至1米闊，狹窄地方影響桉樹的根部穩固，且桉樹大多生長30至40年便會老化，枯樹潛在倒塌等風險。團隊希望當局在10年內在上址種植原生品種植物，並會積極籌備第2階段研究。

路政署表示，會根據團隊的建議在適合的公路空間和原有的樹林，種植本地原生的樹苗和灌木，有關新田公路的環境優化工作已於上月完成研究，並於明年初起分階段推行。