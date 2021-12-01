房委會將重建4工廈發展公營房屋　至本月中逾2成租戶交還單位

政府早前宣布將會清拆房屋委員會旗下4幢工廠大廈，包括火炭穗輝、九龍灣業安、長沙灣宏昌及葵涌葵安工廠大廈。房委會就2021/22年度商業樓宇工作計劃進行年中成效檢討，指截至今年11月中旬，超過20%受影響租戶已交還單位或提交退租申請。有關注組指臨近年關，生意較往常忙碌近倍，故不少租戶寧願選擇另覓工廈，提早搬遷，亦有部分租戶選擇退休而提早遷出，領取特惠津貼。她又指，自己目前正向房委會申請延遲搬遷，目前尚未有消息，盼能夠延長租約。

房委會提早18個月通知上述4幢即將清拆的工廠大廈租戶進行搬遷，同時提供特惠津貼及其他款項以作協助。截至本月中，已有超過20%受影響租戶已交還單位或提交退租申請。「穗輝清拆關注組」代表黃小姐直言對數字不感意外，認為儘管不少租戶都盼能繼續租用房委會旗下的工廈，但因應年關將至，避免與房委會「拉鋸」。她續說，選擇交還單位的租戶大多從事零件或批發業，需求的工廈單位面積較細，故寧願選擇「捱貴租」，並領取特惠津貼搬遷。

房委會委員招國偉認為臨近新年，將會有愈來愈多租戶選擇退租或交還單位，並認為目前難以估計最終多少租戶選擇接受特惠津貼及提早遷出。房委會又指，截至今年9月30日，零售單位(商舖)的空置率高達4.1%，高於原訂的2021/22年度目標，並解釋稱，因收回被取消議員資格或辭任的立法會和區議會的議員辦事處，故空置率較高，若不計算空置議員辦事處，零售單位空置率為2.1%。

此外，房委會稱截至今年9月底，房委會旗下停車場的整體租用率達到98.1%的新高，故在24個屋邨增設195個泊車位，同時正在另外3個屋邨加設49個泊車位。