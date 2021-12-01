東方日報A1：疫苗殺毒無望　未打先投降

新變種病毒Omicron蔓延多國，歐美陸續失守，日本昨亦繼香港後成為亞洲第二個出現病例的地區，來勢洶洶的「惡毒」令藥廠怕怕，相繼投降，承認新冠疫苗殺毒失效，需時再製。多國束手無策下以鎖國應對，港府的邊境防控卻嚴重滯後，機組人員仍免檢疫，亦未吸取檢疫酒店「播毒」教訓，繼續容許高風險地區抵港者在酒店隔離，或令住客「一鑊熟」，通關隨時無望，經濟一蹶不振。有專家料聖誕及新年是爆疫高峰，大量留學生回流，促安排集中隔離；有醫生促取消機組人員豁免檢疫。

目前已至少有18個國家或地區出現Omicron確診個案，除了香港錄得3宗個案，日本、西班牙、瑞典、加拿大、意大利、澳洲、南非及英國等地亦有病例，蘇格蘭及葡萄牙更疑現社區爆發。Omicron令多國陷入恐慌，本港防疫卻繼續「歎慢板」，港府昨深夜公布，周五（3日）凌晨零時起，將日本、葡萄牙及瑞典指明為A組指明地區，非港人不得入境，已打針的港人抵港後須在指定酒店接受21天檢疫，期間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

港大感染及傳染病中心總監何栢良預計，Omicron變種病毒會在未來一至兩周內急速變化，加上其基因排序異常，會令新冠疫苗大打折扣，預防感染的成效或少於一半，而本港的接種率未理想，一旦Omicron個案流入社區，不排除造成大規模爆發。

何又指聖誕節及新年假期將至，大批海外留學生回港，促港府留意英國及歐美地區有否本土爆發，檢疫政策要從嚴，建議所有來自高風險地區的抵港人士均要集中在竹篙灣檢疫中心隔離21日，而非目前只隔離7日後，再返回酒店完成餘下檢疫。他批評港府的防疫政策是行政決定，並非從風險管理角度出發。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦促港府採取更嚴謹的外防輸入措施，例如進一步收緊抵港人士的檢疫要求，以及取消機組人員豁免檢疫安排，或直接實施「閉環式管理」，認為現時容許機組人員在居所自主健康監察存有很大的風險，隨時令Omicron病毒流入社區。

被問到會否收緊來自錄得Omicron確診地區的機組人員免檢疫安排，運房局昨回覆時未有回應，僅稱會保持高度警覺，有需要時會檢討適用於機組人員的檢疫要求。

港府應對外防輸入不斷滯後，食物及衞生局局長陳肇始昨死撐，科學家現時仍未完全掌握Omicron的資料，認同外防政策「宜緊不宜鬆」，但認為現階段仍毋須全面禁止相關地區客機抵港，會持續留意其他國家的應對政策，例如當地疫情發展、檢測率、疫苗接種率等，再決定本港如何應對。

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