兒童精神科新症輪候長　護士先導計劃幫病人少等12周

公立醫院的兒童及青少年精神科需求殷切，現時平均新症輪候時間長達96星期。為縮減輪候時間，醫院管理局2年前起推出綜合專科門診護士診所先導計劃，醫管局5個聯網的兒童及青少年精神科已參與在內。護士診所會先安排護士為病人作評估，每名病人可提前約12周接見護士。其中，葵涌醫院的護士診所最快可提早3至6個月評估，及早教導病人及其家長對護理的認識，提供過渡期服務等。

據有關服務的臨床成效調查顯示，91%兒童及青少年的表現可得到改善；84%父母的壓力指數減少。葵涌醫院資深護師(精神科)唐文浩表示，護士診所可讓病人更快接觸專科護士作病情評估，該院提前的時間最多可達6個月。

該院顧問護師(兒童及青少年精神科)陳潔萍指出，收到轉介個案後，門診醫生會為先為病人分流，被列為不緊急恆常類別的病人，輪候時間一般較長，在病人首次獲醫生診症前，院方便安排專科護士為病人評估及檢查，如發現病人在輪候期間情況變差，可提早把個案轉至更緊急類別。

13歲的樂樂是護士診所先導計劃的受惠病人之一，樂樂媽媽指，其子患有自閉症譜系障礙及輕度弱智，只可簡單表達自己，亦難以控制情緒，升中後因環境轉變，樂樂的情況開始變差，幸好在護士診所進行訓練後，情況已大有好轉，現時已不需要到護士診所。