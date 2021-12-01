特拉維夫登上全球生活成本最高城市　香港跌至第5位

英國「經濟學人智庫」(EIU)周三(12月1日)公布，物價飆升導致今年在城市居住的生活成本升幅達到5年高位。在全球173個城市中，以色列特拉維夫從去年的第5位躍升至目前全球最昂貴的城市，香港讓出去年的榜首之位，跌至第5位。

特拉維夫升上榜首主因是以色列貨幣新謝克爾兌美元表現強勢，以及約一成商品以本地貨幣計價的價格上升。今年全球生活成本調查所涵蓋的商品和服務平均價格按當地貨幣計算較去年同期上升3.5%，而去年同期的增幅僅為1.9%。交通運輸成本的升幅最大，主要是因為油價增長推動無鉛汽油價格上升21%；娛樂、煙草和個人護理等類別的價格亦大幅上升。

全球生活成本指數排名仍受疫情變化影響。是次指數由2021年8月16日到9月12日收集數據，世界各地的運費和大宗商品價格在該期間持續上升，加上消費者需求變動和匯率波動，隨之而來的供應問題推高世界主要城市的物價。全球供應鏈中斷令今年的排名重新洗牌，香港讓出去年的榜首之位，跌至第5位；而新加坡攀升兩位，與巴黎並列第2。

經濟學人智庫《全球生活成本調查》主管Upasana Dutt表示，儘管新冠疫苗陸續面世，全球大多經濟體正處於復甦階段，許多主要城市的確診病例仍在躥升，引發社交限制措施。這些措施擾亂了商品供應，導致商品短缺，繼而物價上升。

該機構預計，隨着明年多個行業提高工資，許多城市的生活成本將進一步上升。然而，由於預期各國央行將謹慎加息以遏制通脹。因此，物價升幅理應較今年有所回落。