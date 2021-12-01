港青崇尚「躺平主義」耽於逸樂　專家盼修訂課程架構改善價值觀

教育局昨日(11月30日)向全港中小學發出通函，公布課程發展議會轄下價值觀教育常務委員會編訂的《價值觀教育課程架構》，當中加入「勤勞」作為首要培育的價值觀和態度。負責編訂課程架構的課程發展議會價值觀教育常務委員會委員鄒秉恩，今早(12月1日)在電台節目表示，留意近年學生之間出現「躺平主義」，宣揚「與其努力，不如躺平」，即甚麼都不做的消極狀態。他批評有關學生輕視個人價值，並有僥倖心態，好逸惡勞，故有需要強調勤勞的價值觀，又指過往不少學校都有將勤勞列入校本內容，對學校來說並不陌生。

課程架構的主要編訂重點包括國民身份認同、加強守法意識、認識《憲法》、《基本法》、理性處理媒體及資訊、生命教育、性教育及禁毒教育等；同時提倡9種首要價值觀和態度(即堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、承擔精神、誠信、關愛、守法和同理心)，加入「勤勞」作為首要培育的價值觀和態度，以培養學生勤奮和樂於勞動的美德，成為有生活自理能力、勤奮向上、有責任感及堅毅精神等質素的新一代，對家庭、社會和國家作出貢獻。

對於新架構刪去「尊重人權」和「以批判思維認識祖國」字眼，鄒認為若架構寫得較爲敏感，老師推動時會有顧慮，又強調不寫不等如不着重，相信老師在教學時能夠作出專業判斷，並認為只要分配好課程時間，相信新架構不會增加老師工作量。