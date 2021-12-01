主教山配水庫導賞團今可報名 未來2個月預約即爆滿

深水埗主教山配水庫參觀導賞團今日(12月1日)首天開放報名，個人申請已全數爆滿。東網記者早上進入個人申請網站，預約系統會顯示參觀時段全部選項已變成灰色，即不能再揀選。導賞團由本月15日至明年6月14日，每團12人及由2名職員導賞，全程約90分鐘，包括由巴域街來回配水庫，參加者毋須接種新冠疫苗，但須使用安心出行。

個人申請者請於參觀日期前最少4日透過網上預約系統申請。預約系統會顯示導賞團約2個月的參觀時段及接受預約，並會於每月的第一個工作日上午9時更新。

至於團體申請者，需於首選參觀日期前最少1個月透過政府一站通提交申請，本月參觀時段除外，會以先到先得的方式處理團體的活動申請，會先開放本月15日至明年2月28日的團體參觀時段，並會在明年2月4日上午9時，開放3月1日至6月14日的團體參觀時段。

除公眾假期，每周一至日都會安排導賞團，預計每月開放予約1,000人參與，下午部分時段會預留予團體參觀，署方提醒市民，前往配水庫有較多樓梯，坡幅較大，呼籲參加者留意身體狀況。