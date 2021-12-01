跨境打擊網上情緣騙案　港警拘20男女涉提供戶口洗黑錢

香港警方於今年首10月接獲約1,369宗網上情緣騙案報案，較去年同期上升逾8成，涉款高達4.8億港元。有見及此，警方網絡安全及科技罪案調查科聯同國際刑警，以及馬來西亞皇家警察合作，展開代號「跨步」行動，成功鎖定一個活躍於東南亞的詐騙集團。

網絡安全及科技罪案調查科總督察張偉豪指，詐騙集團透過不同網上平台認識受害人後，以甜言蜜語哄騙其建立情侶關係，惟其後以不同藉口騙取金錢，包括聲稱自己需資金周轉、建議受害人投資，或訛稱寄出禮物但需受害人支付清關費用等。其中一名29歲投資經理於接受騙徒投資建議後，被騙取180萬港元，為最大損失的受害人。馬來西亞皇家警察其後拘捕7名尼日利亞裔人士，分別涉嫌詐騙及逾期居留等。

行動隊伍進一步調查詐騙資金流向，相信犯罪集團遙距操控多個香港傀儡銀行戶口，以接收騙款。香港警方各警區遂於港九新界拘捕共3男17女(20至66歲)，俱涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)，相信為各個傀儡銀行戶口的持有人。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察許諾指，所有被捕男女現已獲准保釋，據初步調查所得，有部分被捕人士聲稱自己亦為網上情緣騙案受害人，指異地男友要求借用其銀行戶口資料，以作其生意之用，警方已檢走相關電話及銀行文件紀錄作調查，將逐一調查並決定是否起訴被捕人士，呼籲市民網上交友要謹慎，並要求對方以視像通話或其他方式核實身份，切勿上載個人資料或借出銀行戶口，以免墮入法網。