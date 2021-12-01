洗黑錢案金融趙走佬遭通緝　同案被告今遲到出庭　官斥死性不改

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐和洗黑錢逾819萬港元而被控。他早前沒有到庭應訊，已被法官正式頒布拘捕令。同案另一名被告則於今早(12月1日)再到區院提訊，惟卻遲到半小時才到庭，法官郭偉健斥他永不改過，決定充公他1,000港元保釋金，強調這是最後一次機會，若他再違反任何保釋條件，將會下令他還押，並將案件押後至明年1月18日再提訊，以待法援署決定是否向他批出法援。

本案首被告趙俊名被控一項洗黑錢、兩項欺詐及一項以欺騙手段逃避法律責任等共4罪；今日應訊的次被告陳浩鳴，則被控兩項洗黑錢罪。現時趙已潛逃，陳原本准以1萬港元現金保釋。

被告陳浩鳴沒有律師代表，法庭原本排期在今早9時半開庭聆訊，惟他到了9時半仍未出現，他向警方聲稱自己仍在東區海底隧道。至約10時，陳終於現身法庭，並向法官解釋，指今早搭車前往法院途中才發現帶漏法援文件，唯有返回住所再取，導致遲到半小時。他連聲向法官說「唔好意思，以後唔會再遲」。

法官反指，被告不是第一次不準時出庭，紀錄相當差，形容他只懂認錯，卻永不改過，因此法庭必須「做啲嘢」，考慮到他確有出庭應訊，且之前有聯絡法援，故決定讓他繼續擔保外出，但須充公1,000港元保釋金，又強調法庭不在乎金錢，充公保釋金旨在提醒他需準時應訊。

案件編號：DCCC 405,424/2021