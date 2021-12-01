國家隊東奧健兒訪港獻技　康文署促市民周六入場勿帶政治宣傳品

東京奧運國家隊健兒周五(12月3日)將訪港3天，期間代表團成員會於周六(12月4日)出席公開活動。康文署今日(12月1日)表示，代表團周六上午將進行2場「奧運健兒展風采」運動示範，並出席同日下午舉行的「奧運健兒大匯演」。為確保場內公眾安全和維持秩序，觀眾入場後須遵守康文署場地規則，不得攜帶違禁物品進場，否則可被拒進場或被要求離場。

署方表示，周六上午9時30分，灣仔伊利沙伯體育館將進行羽毛球、劍擊、體操及乒乓球運動示範，而同一時間銅鑼灣維多利亞公園游泳池會舉行跳水及游泳運動示範，至於大匯演則下午5時於伊利沙伯體育館進行。觀眾須在活動之前到各城市售票網售票處，或設有購票通自助取票機的地點領取門票，持票人士可於節目開始前約1小時進場，進場前須接受保安檢查，並出示與門票所示姓名相同且附有相片的身份證明文件，以便核對身份，否則將被拒入場，而所繳款項亦不獲退還。

為確保場內公眾安全和維持秩序，觀眾入場後須遵守康文署場地規則，不得作出任何妨礙活動順利舉行的行為，或可能騷擾、打擾或煩擾他人的行為，例如叫囂、示威、粗言穢語或投擲物件等。觀眾也不得在場內展示任何帶有政治成分的物品，包括但不限於服飾、橫額、海報、標語牌、傳單、宣傳品或展示品。

民政事務局日前公布32人訪港代表團名單，教練成員主要是游泳教練王愛民、舉重教練邵國強及划艇教練張秀雲，健兒名單則包括乒乓球東奧「雙金」得主馬龍、在東京改寫亞洲紀錄的百米飛人蘇炳添，以及中國單車名將鍾天使等共29人，代表團抵港後將展開一連三日訪問活動，包括出席由特區政府舉行的歡迎會和晚宴，亦會到訪香港體育學院。