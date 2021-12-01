涉警署外縱火　2學生罪成續押1人脫罪　罔顧人命指控無法證明

3名中學男生涉嫌去年4月在警署外投擲燃燒物品，令一面牆和一道閘受損。2名警員由警署衝出試圖拘捕他們時，疑分別被其中2男生拳打臉及頭部，致眼鏡飛脫及受傷。3男生事後一同被捕，被控以有意圖而縱火罪，其中2人開審時打算認罪，但不承認控罪中「罔顧警員生命」的元素。法官林偉權今日(12月1日)於區院裁決時，認為控方未能證明2人罔顧警員生命，故只裁定2人縱火損壞財物該部分罪成，餘下1人則罪名不成立。2名罪成男生還押至本月22日量刑，期間待索閱他們的教導所報告。

3名被告依次為18歲的曾華錕和羅聶峰，以及16歲的郭姓男生。他們同被控一項有意圖而縱火罪，指3人在2020年4月1日在大埔新界北警察總部外，用火損毀該總部的外牆及大閘，及罔顧警員26719劉俊傑的生命會否受到危害。曾、羅2人承認縱火損壞財物，但否認罔顧警員生命會否受到危害；而郭則否認控罪。曾、羅2人今被裁定只干犯前半部分的指控，郭則脫罪。另外，曾、羅2人承認在同時同地分別襲擊1名警長及1名高級警員。

法官裁決時指，涉案燃燒物並非投向警員，且火勢於近1分鐘內燒盡，只對警署外牆及大閘造成一些燒黑，並沒有蔓延至其他物品。而涉案警署外牆及大閘看來堅固，3名縱火者所擲的燃燒物威力有限，不認為他們會預期如此燃燒物可令堅固的警署外牆及大閘損毀嚴重以致傾側、倒塌、彈開、或射出部分結構物而傷及附近的人，亦不認為會對停車場內的警員生命造成危害風險，故控方只能證明2名被告用火損毀警署外牆及大閘，但未能證明他們罔顧警員生命。

另郭否認是肇事逃逸後被捕的涉案者，雖控方依賴拘捕郭時，其電話曾收到一項訊息「你走唔走到」來指證郭，但法官認為該訊息欠缼上文下理，發送者身份不明，亦沒有其他證據顯示郭與另外兩名被告認識，控方未能證明他涉案，遂裁定郭罪名不成立。

案件編號：DCCC 803/2020