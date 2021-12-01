612基金早前解散　傳拖欠逾2000萬律師費

在2019年爆發反對修訂《逃犯條例》風波期間成立的「612人道支援基金」(基金)，為被捕示威者提供法律支援，而基金秘書處於10月底公布解散，有消息指基金拖欠律師費用，當中涉及逾200名大律師及律師，涉及款額逾2000萬港元。

有消息指，被檢控解上裁判法院提堂的示威者，均可獲基金出資聘請律師及大狀代表出庭；若案件轉解區域法院或高等法院審理，示威案被告須先申請法援，若法援申請遭拒，基金便會為有財困的示威被告聘請律師及大律師出庭，由於當中涉及多名被告，而聆訊期亦頗長，估計訟費數以百萬港元計。

然而在基金停止運作後，該等示威者沒有足夠資源轉聘大狀出戰，於是改為申請法援，而法援署剛實施改革政策，包括刑事案件不准法援申請者自選律師代表，故令一直收取基金的大狀及律師收入大減。

基金於今年8月18日已宣布停止接收新個案，並預告「有秩序地停止運作」，但仍要籌款2500萬港元，並於9月作最後籌款，保安局局長鄧炳強一度質疑該基金是否「臨解散前撈一筆油水」，最終基金籌得逾500萬港元，而基金秘書處於10月底解散。

由於基金從沒透露資金來源及去向，外界質疑涉及違法活動。警方根據《港區國安法》，早前向高等法院取得「提交物料令」，要求該基金及「真普選聯盟」在限期內，包括提供有關組織運作及資金往來等資料。