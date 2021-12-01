港貨搶手代購利潤高　私梟趁歲晚衝刺吸金

內地一向對有品質保證的港貨需求殷切，疫情爆發前，大量水貨客如螞蟻搬家，每日拖着裝滿貨物的行李篋從本港到內地。至疫情爆發後，出入境受限，水貨客明顯減少，有走私集團轉陣至網上，架設水貨網店，網店如同「點心紙」般列出貨物圖片及價錢，收到「柯打」會安排採購、包裝、運輸等「一條龍」服務。由於有利可圖，走私集團更趁年近歲晚積極出貨。

《東網》發現其中一個代購網店，標榜「正品港貨代購」、「親自赴港」，專賣奶粉、母嬰用品、藥品、化妝品等，為增強顧客信心，更列明「100%正品、假一賠十」。至於如何把貨帶返內地，網店則無交代。從該網店可見，已分門別類展示貨品及列明價錢，相關價錢均以人民幣標示，顧客如對貨品有興趣，只需要掃一掃旁邊的QR Code(二維碼)，直接聯絡網店職員落單及安排寄貨。

舉例來說，網店標明其中一款「荷蘭製造進口港版」奶粉，索價314元人民幣(折合約384港元)，而本港一連鎖個人用品店現售約300元，即每罐差價84元。據悉，顧客還要向網店每罐多付數十港元用作帶貨至內地的運費，至於內地運費則另計。另有網店售賣參茸海味，其中一款售價約900港元的參茸海味禮盒裝，網店索價約1,200元人民幣(折合約1,470港元)，差價達逾500港元。

港貨有價有市，走水貨利潤甚高，加上年近歲晚，走私集團更是全力衝刺瓜分這塊「肥豬肉」。消息人士估計，該些水貨網店很大機會是以走私把貨物運返內地，因有部分出售藥物甚至不在國家藥品監督管理局監管之列，故難以用正常途徑入口內地。

事實上，近年走私猖獗，以水陸兩路途徑為主，雖然海關及警方等加強執法嚴打，但走私狂潮仍未澆熄，例如今年10月，海關在東面水域截查一艘內河船，搜獲貴價食材、電子產品及受管制瀕危物種等大批走私貨，總市值高達12億港元，打破歷來紀錄，拘捕2人。今年11月，海關搗破利用貨櫃暗格走私案，檢獲總值6,300萬港元的走私貨物，拘捕3人。

另一方面，以往為水貨店集中地的上水，有居民憂慮中港兩地通關在即，水貨店捲土重來。以往新康街、新豐路、新成路一帶，水貨店成行成市，街頭巷尾均有拖篋水貨客蹤影，有的更席地而坐執貨阻塞通道，居民生活受嚴重影響。疫情下大部分現已結業，取而代之，食肆及零食店等民生小店進駐，居民擔心通關後水貨店重臨，打破現有的安寧。