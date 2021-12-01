接種疫苗年齡逐步下放至3歲　調查指82%小學生家長拒允打針

食物及衞生局接納聯合科學委員會等的建議，批准3至17歲的人士接種由內地研發的科興疫苗，並且優先安排疫苗予12至17歲青少年接種，認為批准接種疫苗的效益大於其風險，亦有助他們盡早回復正常的校園和日常生活。惟有團體調查發現，有逾80%受訪家長及65%受訪兒童表示不會接種疫苗；僅10%受訪家長及20%受訪兒童認為，必須要以疫苗接種率作為恢復全日制課堂的條件，其餘受訪者稱可以其他措施取代。

關注學童發展權利聯席就有關「接種疫苗應否作為恢復全日課的條件」作問卷調查，收到2,503份有效問卷，當中涉及2,354份家長問卷，佔94%；149份兒童問卷，佔6%。當中1,675名受訪者為初小學生或家長，828名受訪者為高小學生或家長。

調查發現，對於政府降低接種新冠疫苗年齡，但82.5%受訪家長及65.8%受訪兒童表示不會接種疫苗，有36.2%會讓子女接種疫苗的家長指，因感受到家人或學校的壓力。至於不會讓子女接種疫苗的家長中，超過90%稱擔心疫苗會對兒童身體產生副作用，並有40%家長認為沒有需要；不會接種疫苗的兒童中，超過75%表示擔心疫苗會對身體產生副作用，及接近70%稱害怕打針。

此外，84.3%受訪家長以及73.8%受訪兒童，反對以疫苗接種率作為恢復全日實體課堂的條件，65.9%家長認為可以「加強防疫措施，如增加防疫板、加強社交距離管理等」、50.5%家長認為可以分年級全日上課，如由高小學生開始，及40.8%家長認為可以先全校恢復全日課，如現感染個案即停課14天改為上網堂。14天後再重上實體課。