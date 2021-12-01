科大生襲擊罪成原判囚　高院指其孭袋繩顏色有別　今裁上訴得直

香港科技大學於2019年11月舉行校長與學生對話公開論壇期間，22歲工程系男學生涉嫌襲擊1名內地生，因而被控一項襲擊致造成身體傷害罪。他於去年11月在東區法院被裁判官鄭紀航裁定罪名成立，並判監9個月2星期，該男生不服定罪並於其後獲准保釋等候上訴。高院法官黃崇厚於今年8月開庭處理其上訴後，今日(12月1日)頒下判詞，裁定該男生上訴得直，撤銷定罪及刑罰。判詞指，雖然原審裁判官在法律上並無犯錯且有就證據作小心評估，但法官重看相關案發片段後對有關施襲者就是該男生一事懷有疑慮，認為定罪不穩妥。

本案上訴人是陳凱文，他被控於2019年11月6日，在科技大學賽馬會大堂與其他不知名人士，非法及惡意傷害男子鄭燦迪。上訴人於犯人檻內得悉上訴得直後即激動落淚，離開法院時亦與親友擁抱。

據判詞指，原審裁判官就本案的主要責任是在相關施襲者是蒙面的情況下，評估控方證據是否足以令他肯定上訴人是向事主施襲的人之一，而處理本上訴的法官亦然。法官亦觀看過相關新聞片段及宿舍閉路電視片段，以比對上訴人外貌特徵及衣着等是否與施襲者相符。判詞指出，雖然施襲者與閉路電視片段中的上訴人衣着相近，其右手手腕同樣有手繩，且同樣曾背上一個有幼繩斜孭袋，袋的外形設計相似，但是上訴人在片段中的袋之幼繩顏色與施襲者的並不一樣。經慎重考慮下法官認為案中確有指向上訴人是施襲者的證據，可能性亦不少，但難以令其安心肯定上訴人就是施襲者，故認為定罪不穩並裁定上訴得直。

案件編號：HCMA 368/2020