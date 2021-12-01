林卓廷涉披露受查人身份犯防賄例　廉署主任：已提醒不得透露

因民主派「35+」初選案等案件而還押的立法會前議員林卓廷，另涉嫌披露元朗7.21事件一名受調查警司的身份資料，被廉政公署控告共3項披露受調查人身份罪。林否認控罪，今日(12月1日)於東區法院受審。廉署首席調查主任供稱，他曾向林透露廉署正從賄賂及公職人員行為失當去調查一名警官，但他強調有關條例是為保障廉署的調查不受影響，如果林以為公職人員行為失當罪行並非《防止賄賂條例》所訂罪行，便不受披露限制，他必定會提醒對方不得披露，因為兩項罪行的調查是有所重疊。

43歲被告林卓廷，控罪指他分別在2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》第II部所訂罪行的調查正在進行，無合法權限或合理辯解，向公眾或部分公眾披露涉及該項調查的人的身份，即游乃強。同意事實指出，游於元朗7.21事件當晚，以元朗警區助理指揮官（刑事）身份帶隊搜查南邊圍村。事後林協助廉署調查時，得悉廉署正調查游，懷疑游因賄賂才在當晚未有及時行動。

辯方披露抗辯理由，指稱被告的記者會上，只提到廉署正就公職人員行為失當罪調查游，沒有說關於賄賂罪事宜，故與《防止賄賂條例》下披露受調查人身份罪行不牴觸，加上元朗7.21事件與公眾利益有關，故即使被告披露，仍有合理辯解。控方傳召3名廉署人員，其中首席調查主任李景文供稱，他邀請被告協助調查時，提醒對方不得披露受調查人得身份資料，並且否認辯方所指，即被告曾經表示公職人員行為失當罪行並非《防止賄賂條例》所訂罪行，故不受披露限制。

案件編號：ESCC 2789/2020