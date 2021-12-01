工展會本月11日維園舉行　5元極品鮑魚料搶手

闊別一年的工展會即將於本月11日在維多利亞公園舉行，展期24日至明年1月3日。主辦單位今(12月1日)宣布，今屆工展會設有830個攤位，產品包括5港元的極品鮑魚、10港元的原條星斑、299港元2個竹碳枕、1250港元2両官燕盞，低至4.8折的按摩椅，亦設有「1蚊優惠」，如1蚊地瓜球。另外，工展會的招牌活動「工展小姐選舉」亦重返維園，9名佳麗將於展會期間比併。

工展會主辦單位表示，第55屆工展會門票設為8港元，已接種兩劑新冠疫苗人士可於每天下午6時後免費進場。為減低疫情擴散，現場不設現金售票，只可用八達通付費，入場市民要使用「安心出行」，並不設試食。現場有專為參展商而設的流動檢測服務，以確保傳播風險減至最低。

廠商會會長史立德說，工展會陪伴港人多年，就算2019年發生反修例示威亦迎難而上，如期舉行，但始終敵不過世紀疫情，只可取消實體工展會，改為網上舉行。每年不少港人到工展會辦年貨，但網上工展會始終難以取代，由於在過去舉辦的香港美食嘉年華與工展會購物節亦創下佳績，為重辦工展會打下強心針。隨政府發放的電子消費券年尾到期，場內參展商亦有電子支付，鼓勵市民消費。